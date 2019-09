Limature per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,66%)

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 34.600,7, in calo dello 0,66% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 878, dopo aver iniziato gli scambi a 880.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,40%.Tra leitaliane, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,79% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.