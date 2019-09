Exploit del settore beni personali a Milano (+1,96%), guizzo positivo per OVS

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 1.431,5 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 73.168,7.L'intanto guadagna 8 punti dopo un incipit a quota 1.022.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,47% sui valori precedenti.In luce, con un ampio progresso dell'1,43%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,43%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,13%.Svettache segna un importante progresso del 3,85%.Vola, con una marcata risalita del 2,24%.