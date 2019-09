Lavoro, Catalfo: con firma accordo su rappresentanza vera lotta al dumping salariale

(Teleborsa) -"abbiamo fatto un primo passo per rendere la vita dei lavoratori più dignitosa. La sottoscrizione della Convenzione fa una vera lotta al dumping salariale, questo è il primo passo per portare i lavoratori a condizioni sempre più dignitose come prevede la Costituzione italiana". E' quanto ha affermato la ministra del Lavoro,, a margine della firma dell'accordo.. Inoltre, "il salario minimo è un altro punto del programma di governo e intendiamo portarlo avanti così come la legge sulla rappresentanza sindacale e il piano straordinario per la sicurezza sui luoghi di lavoro", ha riferito la ministra del Lavoro, aggiungendo che fra le priorità c'è "il taglio del cuneo fiscale, come previsto dal programma di governo".Catalfo ha sottolineato come il confronto con le parti sociali sia "importantissimo perché è dal confronto che si arriva a provvedimenti condivisi e anche migliori per i cittadini"., la ministra ha riferito che il confronto partirà lunedì prossimo. "Iniziamo il primo confronto lunedì prossimo, sono state coinvolte le parti sociali. Ci sarà l'ispettorato del lavoro ci saranno tutti gli attori che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro e dal confronto troveremo le soluzioni adeguate, fra cui maggiori controlli", ha affermato., che "è quella scritta nel decreto ed è quella che porterà tutti i percettori del reddito a essere accompagnati nell'inserimento lavorativo, attraverso il rafforzamento dei centri per l'impiego, le Regioni stanno già procedendo per i bandi per le assunzioni a tempo indeterminato, accompagnati dai navigator che daranno un supporto tecnico agli operatori dei centri per l'impiego".