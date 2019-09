Si muove in territorio negativo il comparto materie prime dell'Italia (-1,08%)

settore commodities italiano

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 27.071,5, in diminuzione di 293,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 179, dopo aver avviato la seduta a 182.Tra le azioni italiane adell'indice materie prime, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,03%.