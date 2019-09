Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

beni di consumo secondari

informatica

beni industriali

Merck & Co

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Chevron

Intel

Home Depot

Caterpillar

Apple

Incyte

Regeneron Pharmaceuticals

Align Technology

O'Reilly Automotive

Xilinx

Netflix

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.935,07 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,49%, chiudendo a 2.992,07 punti. In ribasso il(-0,99%), come l'S&P 100 (-0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,17%),(-1,12%) e(-0,66%).del Dow Jones,(+1,43%),(+1,18%),(+0,81%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,47%.(+3,96%),(+3,46%),(+3,43%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.In caduta libera, che affonda del 5,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,6 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,80%.