Emirates introduce l'imbarco biometrico per i voli USA

(Teleborsa) -diventando la prima compagnia aerea al di fuori dell'America a ricevere l'(CBP).Presto, i clienti che volano da Dubai verso una delle, riducendo il tempo impiegato per i controlli di identità a due secondi o anche meno.ha dichiarato: "La sicurezza e la protezione rimarranno sempre la nostra priorità numero uno, poiché. Il nostro obiettivo finale è aiutare i nostri passeggeri a viaggiare 'senza carta', senza la necessità di passaporti e documenti di identità., facendo risparmiare tempo ai nostri clienti e offrendo loro tranquillità. Stiamo parlando con le autorità di diversi paesi per rendere il riconoscimento facciale una tecnologia accettabile e accessibile"., ha dichiarato: "La Customs Border Protection ha lavorato con i nostri stakeholder come Emirates per costruire un processo di viaggio semplificato ma sicuro che si allinea con gli standard di CBP e con gli sforzi di modernizzazione del settore dei viaggi.".