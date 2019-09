In calo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-2,34%), scambi al ribasso per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

listino principale

Juventus

listino milanese

Autogrill

Ftse SmallCap

Gamenet

A.S. Roma

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole ilIlha aperto a 44.566,2 in diminuzione di 1.044,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 181, dopo aver avviato la seduta a 183.Nel, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,21% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.Piccola perdita per, che scambia con un -0,72%.