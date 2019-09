Interpump, Reggiana Riduttori entra a far parte del gruppo

Interpump Group

(Teleborsa) -ha sottoscritto unin forza del quale l’intero capitale di Reggiana Riduttori entrerà a far parte del gruppo,da realizzarsi alle condizioni sotto descritte.Reggiana Riduttori, con sede in Italia a San Polo d’Enza (RE) e le sue 9 filiali estere (Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Olanda, Slovacchia, USA), è uno dei leader mondiali nella progettazione e costruzione di sistemi per la trasmissione di potenza: riduttori epicicloidali, motoriduttori e ruote motrici. Isono: industriale, agro-forestale, movimentazione, sollevamento, marino/offshore, mining, green-wind.L'operazione, il cuie subordinato all'esito positivo delle procedure di due diligence, costituirà un radicale ampliamento di orizzonte delle attività del settore trasmissioni di Interpump, già leader mondiale nella produzione di prese di forza (PTO) per l'oleodinamica mobile.Interpump, a fronte del 100% del capitale sociale di Reggiana Riduttori, cederà n. 3.800.000 azioni ordinarie prelevate dal portafoglio di azioni proprie e valorizzate al prezzo ufficiale di venerdì 20 settembre pari a 28,74, oltre ad un conguaglio da calcolarsi facendo riferimento all’Enterprise Value concordato di 125 milioni di euro., anche nella sua nuova veste di importante socio di Interpump Group.