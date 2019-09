UNRAE, immatricolazioni rimorchi -4,9% nei primi 8 mesi 2019

(Teleborsa) - Lenei primi otto mesi del 2019rispetto allo stesso periodo del 2018 (10.341 unità immatricolate contro 10.875). È quanto emerge dalle elaborazioni delsulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."Che il mercato sia in calo nonostante le condizioni del parco - commenta- si giustifica solo con il fatto che non vi sono efficaci strumenti strutturali di sostegno per un rinnovo rapido e intelligente. Il problema del. Ma mentre per gli autoveicoli l'imperativo che determina la necessità di mettere sulla strada mezzi di nuova generazione è, per i veicoli trainati l'imperativo è quello, certo non meno importante, della sicurezza".Negli ultimi anni la presenza dei veicoli a rimorchio sulle strade italiane. Questo è stato possibile grazie ad una politica che incentiva i trasporti di containers su nave o su strade ferrate.un esempio unico nel mondo.