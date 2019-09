Clima, Greenpeace si mobilita contro allevamenti intensivi: “Dimezzare consumo carne”

(Teleborsa) -, in concomitanza con il dibattito sul clima in corso allee con il(Politica Agricola Comune) in corso a Bruxelles.Attivisti dell’organizzazione ambientalista, dalle 8 di questa mattina, stanno, davanti al Ministero delle Politiche Agricole. Secondo Greenpeace, per limitare l'innalzamento della temperatura globale e per rispettare l'Accordo di Parigi, è"La crescente produzione di carne è responsabile, ad oggi, delin Europa - spiega Federica Ferrario, responsabile Campagna agricoltura di Greenpeace Italia - una quello del settore dei, finora non affrontato adeguatamente dalle politiche nazionali e internazionali''.L'organizzazione ricorda inoltre chesarebberoa livello mondiale, perché per nutrire gli animali occorrono grandi quantità di mangimi e di terre per colture.La Ferrario afferma che ogni anno, attraverso la PAC,per finanziare il sistema degli(allevamento e produzione di colture destinate alla mangimistica); al contempo,, tra il 2004 e il 2016, hanno(un calo del 38 per cento), mentre quelle rimaste diventano sempre più grandi e intensive.La responsabile di Greenpeace sottolinea dunque che solo adottando politiche ad hoc "si potrà dare un vero, che deve diventareanche in termini di impatti ambientali, e non essere sacrificato sull'altare della quantità".