Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano (-0,61%), in forte calo Eurotech

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 66.710,6, e chiude a 65.920,3, con un ribasso di 405,5 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 546, dopo aver iniziato gli scambi a 546.Nel, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,74%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,61% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,83%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,83%.