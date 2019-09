Governo al lavoro su NADEF: sconto UE da 11 miliardi

(Teleborsa) - Giorni intensi adove il Ministro dell'Economiae i tecnici del Tesoro lavorano senza sosta alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), al vaglio del Consiglio dei Ministri tra- anche se non è escluso uno slittamento a lunedì 30 settembre - pronta a gettare le basi di quella che è già stata annunciata come una, anche grazie allaPronti, via, la prossimapartirà da circadi cuidestinati alla sterilizzazionee circatanto cara all’esecutivo e, per questo, ribadita a doppia voce sia sponda Pd che pentastellata.Parte fondamentale della delicatissima partita, lapiù volte richiamata nei giorni scorsidi circa 0,6 punti dii che comporterà che l’attualecioè senza toccare nulla,salirà in zonao intorno a questa cifra, con ipronti a spingere fino aldovrebbero allinearsi verso unche sulla scia dell'della manovrapotrebbe però raggiungereA dare una boccata di ossigeno al Governo,che arriverà dallaper gliper la discesa delloma Gualtieri & Company dovranno comunque andare a caccia dicircada reperire tradel nuovo esecutivoda attuarsi attraverso unatematica sulla quale è già partito il dibattito.