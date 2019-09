Positivo il Mercato americano

Sul Dow Jones

(Teleborsa) -nonostante la notizia che vede coinvolto il Presidente degli Stati Uniti e la volontà ufficiale di avviare un'indagine di impeachment nei suoi confronti da parte del Congresso americano.si mostra un rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.968,18 punti. Pressoché invariato il(+0,01%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,62%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,99%),(+1,31%),(+0,74%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.(+3,54%),(+0,79%),(+0,75%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.