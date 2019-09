Seduta molto negativa per il comparto sanitario italiano (-2,51%), giornata da dimenticare per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

Diasorin

Recordati

Molmed

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 197.767,6 con una perdita di 4.982,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 804, dopo una partenza a 814.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,87%.In caduta libera, che affonda del 2,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.Tra ledi Piazza Affari, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,82%.