Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

energia

telecomunicazioni

sanitario

Nike

Procter & Gamble

Merck & Co

Travelers Company

United Health

Chevron

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Tesla Motors

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Workday

Adobe Systems

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Liberty Global

Liberty Global

Align Technology

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.977,62 punti. Poco sotto la parità il(-0,4%), come l'S&P 100 (-0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,50%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,33%),(-0,80%) e(-0,63%).Al top tra i(+1,50%),(+1,13%),(+0,93%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,73%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Tra i(+6,06%),(+3,03%),(+2,62%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,28%.Affonda, con un ribasso del 2,85%.Crolla, con una flessione del 2,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,53%.