Ferrari, Fim-Cisl: raggiunto accordo, azienda campione fuori e dentro la fabbrica

Ferrari

FCA

(Teleborsa) - E’ stato raggiunto questa settimana con la firma a Maranello, l’accordo integrativo su parte economica e normativa in. Un'intesa "senza precedenti" per i lavoratori del Cavallino Rampante e di cui in queste ore si stanno tenendo le assemblee con i lavoratori per illustrarne i contenuti.Il nuovo premio di competitività, riferisce la, s’inserisce nelle relazioni sindacali normate dal CCSL (Contratto Collettivo Specifico di Lavoro del Gruppo FCA) fa seguito al premio di competitività 2016-2019 e copre il periodo 2020-2023.Nel dettaglio, ildi cui, 2000 euro a Febbraio +1300 a Giugno +1300 a Ottobre, saldo ad aprile dell’anno successivo fino a 8000 euro ( con zero assenze il premio arriva al 107%). L’intesa inoltre prevede, al raggiungimento delle 11.500 vetture e dell’indicatore economico massimo, che il premio possa raggiungere il 107% - ovvero 13400 euro per tutti.Sul premio, prosegue il sindacato, va sottolineato che non incidono quelle assenze dovute a ferie, par, permessi sindacali, Legge 104, infortuni non in itinere, maternità obbligatoria, permessi donazione sangue che erano presenti già nel precedente accordo e ai quali, oggi, si aggiungono anche: la maternità e paternità facoltativa e l’allattamento, e i lutti fino ai parenti di secondo grado. Importante poi aver inserito nell’intesa le malattie lunghe e gravi che verranno valutate attraverso la commissione assenteismo., non solo quella professionale, quindi erogata sul luogo di lavoro, mae gli orizzonti culturali.Premio a tutti i 3500 dipendenti più somministrati, più somministrati a tempo indeterminato.E’ stata poi rafforzata la commissione professionalità e c’è unattraverso la commissione welfare.Per il: "L’intesa raggiunta in Ferarri rappresenta undi tutta la squadra della Fim Cisl che per mesi ha lavorato per il raggiungimento di questa intesa straordinaria. Un accordo che certifica come Ferrari sia un campione dentro la pista e dentro l’azienda, una modalità che dovrebbe rappresentare patrimonio di tutto il Gruppo".