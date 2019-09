Modesto rialzo per il comparto bancario a Piazza Affari (+0,45%), brillante l'andamento di Banca Finnat

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Senza slancio l'che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'Ilha aperto a 8.357,8, per poi portarsi a quota 8.381,8, in recupero dello 0,45%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dello 0,95% a 88.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,9%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,74%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%.Tra leitaliane, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,33%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,13%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,00%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,69%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,74%.