Prysmian, contratto con gestore rete tedesco-olandese TenneT. Titolo festeggia

(Teleborsa) - Si muove in avanti, che sta portando a casa un progresso dello 0,92%.A fa da assist l'annuncio in mattinata della sigla di uncon l’operatore di rete tedesco-olandese TenneT per le operazioni di manutenzione reattiva dei propri asset sottomarini e terrestri ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) e continua (HVDC).Prysmian metterà a disposizione un team di installatori esperti e qualificati e attrezzature e strumentazioni all’avanguardia per la manutenzione dei cavi Prysmian HVAC e HVDC gestiti da TenneT, entro tempistiche garantite e termini precedentemente concordati. Iltra cui BorWin2, BorWin3, DolWin3, SylWin1, HelWin1 e HelWin2.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,28.