Segno meno per l'indice del settore alimentare italiano (-0,93%), netto calo registrato da Valsoia

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

FTSE MIB

Campari

Valsoia

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 92.669,3 di 869,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 651, dopo che in principio era 653.Tra i titoli del, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,91%.Tra ledi Piazza Affari, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,15%.