TerniEnergia, avveratesi condizioni accordo con banche per risanamento

TerniEnergia

(Teleborsa) -annuncia che si sonoper l'efficacia dell', in esecuzione del piano di risanamento e rilancio.L'efficacia dell'Accordo Finanziario rappresenta ilche ha coinvolto numerose controparti, tra cui le principali banche creditrici della Società, oltre ai bondholders del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Euro 25.000.000,00 notes due 2019", che avevano già espresso il loro assenso alla rinegoziazione del prestito obbligazionario all'assemblea di fine luglio.Le operazioni incluse nel Piano di Risanamento e Rilancio sanciscono un punto di svolta fondamentale per TerniEnergia e le relative società del gruppo, in quanto ne consentiranno lae ilnella quale si è venuta a trovare, consentendo al tempo stesso il risanamento della relativa esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria tramite l'attuazione, inter alia, del processo di turnaround industriale prospettato e riflesso all'interno del Piano di Risanamento e Rilancio e già in parte avviato con successo dalla Società.