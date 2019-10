L'indice dei titoli bancari in Italia viaggia molto alto (+1,56%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,56%, dopo la chiusura di ieri a quota 8.394,2.L'intanto guadagna lo 0,96%, dopo un inizio di seduta a quota 88.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,00%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,42%.Svettache segna un importante progresso del 2,31%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,77%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,28%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,11%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,22%.