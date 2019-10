Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, nella prima seduta che apre il mese di ottobre e il quarto trimestre dell'anno.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla: l'incontro tra le due delegazioni è previsto la settimana prossima a Washington.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.988,26 punti. In moderato rialzo il(+0,52%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,62%) e(+0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,86%),(+0,78%),(+0,76%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,11%),(+2,89%),(+2,31%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.