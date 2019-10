Deutsche Bank, costituita anche in Italia nuova divisione Corporate Bank

Deutsche Bank

(Teleborsa) -annuncia la nascita anche in Italia della, creata nell’ambito del piano didell’istituto, e la nomina di, già a capo del Global Transaction Banking italiano, adella divisione per il Paese.La Corporate Bank, informa una nota, è il. Facendo leva su una consolidata expertise e sul network globale di Deutsch in 60 paesi nel mondo, la divisionealle tesorerie e ai dipartimenti finanziari di aziende, clienti commerciali e istituzioni finanziarie. A livello globale, la divisionee processa ogni giornoIn Deutsche Bank nel 2012, dove era entrato come responsabile Corporate Banking Coverage Italy, dal 2015è anche adella divisione italiana del, cuore nella neonata Corporate Bank. Nel suo nuovo incarico, Maestri, responsabile Corporate Bank EMEA di Deutsche Bank, e in Italia al Chief Country Officer Flavio Valeri, in qualità di membro del Country Executive Commitee.