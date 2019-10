Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,28%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che archivia la seduta a 2.940,25 punti, in calo dell'1,23%. In discesa il(-0,84%), come l'S&P 100 (-1,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,40%),(-2,30%) e(-2,30%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,38%.Sensibili perdite per, in calo del 3,16%.In apnea, che arretra del 2,64%.(+6,12%),(+1,88%),(+1,59%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,06%.Affonda, con un ribasso del 3,92%.