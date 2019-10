L'indice del settore costruzioni italiano si muove verso il basso (-1,79%), andamento negativo per Carel Industries

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 33.638,8 perdendo -603,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 457, dopo un avvio di sessione a 465.Tra i titoli del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,76%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti.scende dell'1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,61%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.