Aeroporto Marconi di Bologna, intesa con utenti su corrispettivo PRM 2020

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - L'comunica che in data 1 ottobre 2019 si è tenuta una seduta supplementare del procedimento di consultazione degli Utenti, inerente alla proposta di corrispettivo PRM (Passeggeri a Ridotta Mobilità) per l'annualità 2020 e agli SLA (Service Level Agreement) per il periodo 2020-2023.In chiusura di Audizione Pubblica, il Gestore, in accordo con gli Utenti, ha rinviato ad una seduta supplementare in data da definirsi, la discussione sugli SLA (Service Level Agreement) per il periodo 2020-2023.