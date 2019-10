MEF, domanda record per il nuovo BTPei a 10 anni, oltre 22 miliardi e 165 investitori

(Teleborsa) - Unadi euro con la partecipazione dii. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli dell’, con scadenza 15 maggio 2030 e cedola reale dello 0,40%, assegnato attraverso un sindacato di un pool di banche.Circa ilè stato assegnato a, mentre lesi sono aggiudicatedell’ammontare complessivo. Una quota rilevante, di poco superiore al, è stata collocata presso(a fondi pensione e assicurazioni è stato assegnato circa il 4,5%, mentre a banche centrali e istituzioni governative circa il 10%). La quota sottoscritta daè stata pari a circa iAl collocamento del titolo ha preso parte unadi investitori, con una, pari a circa il, mentre quelli domestici si sono aggiudicati il restante 25%.Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante è stata sottoscritta da quelli residenti nel(circa il 30%). Il resto del collocamento è stato distribuito in larga parte in(circa il 35%), ed in particolare in(12,5%), in(7%), nei(6%), in(5%) e il restante 4,5% in. Al di fuori dell’Europa, gli investitori nord-americani () si sono aggiudicati circa ildell’emissione, mentre il restantedell’ammontare complessivamente emesso è stato collocato prevalentemente inIl collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato, in cui Banca IMI S.p.A, BNP Paribas, JP Morgan Securities PLC., NatWest Markets PLC e Société Générale Inv. Banking hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno partecipato come co-lead manager dell’operazione.