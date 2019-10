Senza verve il comparto beni industriali a Milano (+0,63%), si concentrano gli acquisti su Italmobiliare

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 33.026,3, con un aumento insignificante dello 0,63% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,86% a 850.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,94%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,85%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,75%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,35%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,74%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,29%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,65% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,59%.