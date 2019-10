Istat, le tensioni commerciali con gli USA danneggiano anche economia italiana

(Teleborsa) - ISecondo l'ISTAT, in Italia la revisione dei conti pubblici hache ha registrato un(+0,1%). A luglio inoltre, l'indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva.Nel primo semestre, i miglioramenti del mercato del lavoro si sono riflessi sull'andamento favorevole del reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici, traducendosi in un aumento del potere d'acquisto e della propensione al risparmio. L'inflazione al consumo rimane bassa sia nella misura complessiva sia in quella di fondo.A settembre, l'indice del clima di fiducia dei consumatori e l'indice composito per le imprese hanno fornito indicazioni diverse., mentre la fiducia delle imprese ha evidenziato un peggioramento., suggerendo il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi.