Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-0,91%), perde molto Banca MPS

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 8.049,8, in diminuzione di 73,48 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 83, dopo aver avviato la seduta a 83.Tra i titoli del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tra leitaliane, a picco, che presenta un pessimo -2,39%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Tra ledi Piazza Affari, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.