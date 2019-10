Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.938,79 punti. Poco sotto la parità il(-0,37%), come l'S&P 100 (-0,4%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,92%),(-0,79%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+0,63%),(+0,60%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,39%.scende dell'1,35%.Calo deciso per, che segna un -1,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,26%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,72%),(+2,28%),(+1,61%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,13%.In caduta libera, che affonda del 3,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,87 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,36%.