Netflix firma accordo di collaborazione con Mediaset

Mediaset

Netflix

(Teleborsa) -A rendere nota la co-produzione, direttamente il numero uno della piattaforma Usa, Reed Hastings, e il direttore generale Contenuti di Mediaset, Alessandro Salem.Per questi film originali, che saranno mandati prima su Netflix e in un secondo momento su Canale 5,Durante la giornata,ha inoltre affermato anche laper pagare regolarmente le tasse visto che la piattaforma ha raggiunto nel nostro Paese più di 2 milioni di abbonati. "Come ogni azienda internazionale - ha detto il Ceo - pensiamo che sia doveroso pagare le tasse. Apriremo un ufficio in Italia e saremo così contribuenti normali come tutti gli altri". Quanto ai tempi per l'apertura dell'ufficio, il Ceo non ha fornito indicazioni.Dal punto dei vista dei conti, di cui hanno chiesto i giornalisti presenti all'annuncio della collaborazione tra le due Compagnie,"Per produrre prendiamo in prestito capitali dal mercato ma abbiamo molti sottoscrittori. Siamo apposto con il basso livello di debito che abbiamo e continueremo a crescere", ha spiegato.Al momento a Piazza Affari le azioni di Mediaset segnano un calo dell'1,79% mentre quelle di Netflix a New York lasciano uno 0,19%.