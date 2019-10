Si muove in territorio negativo l'indice delle aziende sanitarie (-1,22%), giornata da dimenticare per Diasorin

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Diasorin

Ftse SmallCap

GPI

Pierrel

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 191.154,1, in diminuzione di 2.317,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 780, dopo aver avviato la seduta a 787.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,06% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Tentenna, che cede lo 0,95%.