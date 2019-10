Andamento positivo per l'indice dei beni personali italiano (+1,19%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 74.144,9, e si è poi portato a quota 73.469,9, in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 1.023, dopo aver avviato la seduta a 1.030.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,08%.Tra leitaliane, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,82%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,75%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,67% sui valori precedenti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,41%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,82%.