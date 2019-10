Il comparto chimico italiano in tono rialzista (+0,86%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

small-cap

Isagro

Aquafil

(Teleborsa) - Buona seduta per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 15.876,3, in rialzo di 136,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 1.102, dopo aver avviato la seduta a 1.079.Tra leitaliane, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,75%.Tra ledi Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 6,18%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,59%.