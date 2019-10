Il Settore costruzioni a Milano prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+2,05%)

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE MIB

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Salini Impregilo

bassa capitalizzazione

Panariagroup

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 32.740,86, balzando del 2,05% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il, avanza di 13,07 punti, dopo un avvio a quota 459,1.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,42%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,95%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,72%.