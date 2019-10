Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 26.496,67 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.938,13 punti. In moderato rialzo il(+0,65%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,28%),(+1,02%) e(+0,98%).del Dow Jones,(+2,67%),(+1,53%),(+1,51%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,47%.scende dell'1,05%.(+5,18%),(+4,84%),(+3,95%) e(+3,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%.In caduta libera, che affonda del 2,45%.