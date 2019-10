Cgia, nel 2018 452 km di Gazzette

(Teleborsa) - Una montagna di carte dal peso di 80 chilogrammi. Se avessimo stampate tutte lecon leche le compongono avremmo coperto unapraticamente quella che intercorre tra Milano e Perugia. A dirlo èchevale a dire oltre un anno ininterrotto di lavoro,presenti in questo profluvio di fogli.Se rispetto al 2017 la situazione registratasi l'anno scorso è leggermente migliorata,"Il coacervo di norme presente in Italia costituisce una giungla dalla quale risulta molto difficile districarsi. Senza contare, inoltre, che il costo in capo alle imprese è spaventoso: secondo unl'intero sistema imprenditoriale italiano spende oltre 57 miliardi di euro all'anno per espletare gli adempimenti, i permessi e tutte le pratiche burocratiche richieste dall'Amministrazione pubblica", ha affermatoSecondo l'analisi realizzata dal The European House - Ambrosetti, la produttività legislativa del nostro Paese non ha eguali nel resto d'Europa.In Francia, invece, sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3.000. La responsabilità di questa iper legiferazione è ascrivibile allache, per essere operativi, richiedono l'approvazione di decreti attuativi. Questa procedura ha aumentato a dismisura la produzione normativa in Italia."I tempi e i costi della burocrazia – afferma il– sono diventati una patologia che caratterizza negativamente una larga parte del nostro Paese. In particolar modo le nostre imprese, essendo prevalentemente di piccolissima dimensione, necessitano di un servizio pubblico efficiente ed economicamente vantaggioso, in cui le decisioni vengano prese senza ritardi e il destinatario sia in grado di valutare con certezza la durata delle procedure. Cosa che, purtroppo, avviene di rado".contenete il testo, le tabelle e i grafici della prima tranche degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) che da quest’anno sostituiscono gli studi di settore: un malloppo diche illustra i nuovi indicatori delle prime 69 attività economiche con le relative specificità territoriali.con la pubblicazione del, il secondo decreto contenete gli ISA di altre 106 categorie economiche, di benPer la Cgia risulta, dunque, necessario "semplificare il quadro normativo", cercando, ove è possibile, di "non sovrapporre più livelli di governo sullo stesso argomento e, in particolar modo, accelerare i tempi di risposta della Pubblica amministrazione".