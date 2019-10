PIL, sommerso e attività illegali valgono 211 miliardi

(Teleborsa) -ed occupano poco meno di 4 milioni di persone. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'sul peso dell'sui conti nazionali per il periodo che va dal 2014 al 2017.Nel 2017,valeva circadi euro, di cui ilammontava a poco meno didi euro e lea circa. Più in dettaglio, lavalevano da solidi euro.Nonostante la cifra monstre dell'illegalità, scende il peso in rapporto al PIL, a causa del rallentamento economico in atto, cosicché l'economia "non osservata" si è attestata al 12,1% del PIL, ben lontano dal picco del 2014 (13%). Vale la pena però fare un distinguo fra le varie categorie: valori più alti si registrano alla voce Altri servizi per la persona (36,9%), nel Commercio all'ingrosso e al dettaglio, nei Trasporti e magazzinaggio nelle Attività di alloggio e ristorazione (24%) e nelle Costruzioni (22,1%).Sommerso e attività illegali sono anche una fucina di lavoro: lenel 2017 erano, in crescita dirispetto al 2016. In particolare, la componente del lavoro non regolare(+80 mila unità), quella% (-55 mila unità).