Il comparto italiano auto e ricambi in territorio positivo (+0,97%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 210.366,3 in aumento di 2.034,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 478, dopo aver avviato la seduta a 476.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,11% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,88%.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,84%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,96%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.