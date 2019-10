Altra seduta in rialzo per l'indice del settore costruzioni italiano (+0,73%)

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

listino principale

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Carel Industries

Salini Impregilo

bassa capitalizzazione

Astaldi

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 33.885,42, in aumento dello 0,73%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude debole a 471,09, dopo aver avviato la seduta a 472,07.Nel, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,60%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,56%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,15%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,51%.