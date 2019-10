Wall Street in calo su incognita Brexit

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Walt Disney

McDonald's

Exxon Mobil

Chevron

Microsoft

Merck & Co

Hunt(J.B.)Transport Serv

NetEase

United Airlines Holdings

Liberty Global

Workday

Alexion Pharmaceuticals

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

Mercadolibre

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.001,98 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che chiude a 2.989,69 punti. In lieve ribasso il(-0,29%); sulla parità lo(-0,13%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,49%) e(-0,71%).Tra i(+1,81%),(+0,93%),(+0,92%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,63%),(+2,96%),(+2,07%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,33%.Sensibili perdite per, in calo del 5,06%.In apnea, che arretra del 4,87%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.