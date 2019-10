Calo per l'indice dei beni personali italiano (-1,26%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 73.802,6, in calo dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 1.025, dopo aver avviato la seduta a 1.029.Tra i titoli del, a picco, che presenta un pessimo -2,28%.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,44% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.