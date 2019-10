L'indice delle società assicurative dà qualche segnale positivo (+0,53%)

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo al, che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 19.393,1, in crescita dello 0,53%, mentre l'registra una risalita dello 0,48% a 293.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,69%.avanza dello 0,56%.Tra leitaliane, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,61%.