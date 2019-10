Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.025,88 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.997,95 punti. In moderato rialzo il(+0,28%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,76%),(+0,64%) e(+0,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,85%),(+1,49%),(+1,43%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.(+2,47%),(+2,34%),(+2,21%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,69%.In apnea, che arretra del 2,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.