Just Eat vola in Borsa, è guerra di offerte e il settore si infiamma

(Teleborsa) - Effervescente sulla piazza di Londra il titoloche balza di quasi 25 punti percentuali proseguendo la scia rialzista della vigilia. Ieri le azioni hanno beneficiato dei risultati in forte crescita nel terzo trimestre dell'anno , oggi vengono sostenute da una vera e propria "guerra di offerte".La holding olandeseha offerto 710 pence per azione per rilevare la big olandese del food delivery, ma dal board è arrivato un secco "no", poiché giudicata insufficiente, preferendo quella diLa sfida su Just Eat sta infiammando i titoli del settore: Delivery Hero balza di quasi 4 punti percentuali, mentre Takeaway.com vola del 4,30%.