Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.006,72 punti. Sale il(+0,91%), come l'S&P 100 (0,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,86%),(+1,42%) e(+1,07%).Al top tra i(+2,49%),(+1,99%),(+1,73%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,14%.(+4,23%),(+4,14%),(+4,03%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.