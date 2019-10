UCapital24 s'incammina verso Piazza Affari

(Teleborsa) -ha presentato in data odierna la comunicazione di pre-ammissione a, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.UCapital24 ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario.L’operazione di quotazione prevede un cdi Euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della Società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni di Euro attraverso un, per un totale di Euro 4,2 milioni. Il collocamento privato perprive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati.La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione disottoscritta nell'ambito del predetto Collocamento Privato., equivalenti ad unapost-money.UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario, Nctm Studio Legale come advisor legale. BDO Italia S.p.A. è la società di revisione con il team di Advisory analista del piano. Lo Studio Mazzocchi&Associati è l’advisor fiscale.