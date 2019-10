La Borsa di New York chiude sui livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che attende gli sviluppi della Brexit e delle trattative sul commercio con la Cina, archiviando la sessione sui livelli della vigilia. Ilsi ferma a 26.788,1 punti, mentre si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.995,99 punti. Variazioni negative per il(-0,83%), come l'S&P 100 (-0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,31%),(+0,81%) e(+0,45%). Nel listino, i settori(-1,37%),(-0,90%) e(-0,72%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,61%),(+2,29%),(+2,22%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,80%.In caduta libera, che affonda del 3,12%.(+26,11%),(+5,36%),(+4,62%) e(+3,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,55 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,67%.Sensibili perdite per, in calo del 4,79%.