Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane (-1,99%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

TAS

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 69.345,6 con una perdita di 1.422,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 564, dopo una partenza a 570.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,42% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,58%.